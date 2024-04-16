Гендиректор «Байера» порадовал фанатов информацией о Вирце

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался на тему будущего атакующего полузащитника команды Флориана Вирца.

Как известно, слухи связывают 20-летнего Вирца с различными статусными клубами Европы.

«Вирц останется с нами в следующем сезоне. План ясен. Многие клубы проявляют интерес, и в футболе нельзя строить планы на долгий срок. Но он останется», - сказал Карро, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Карро добавил, что в какой-то момент карьеры Флориан Вирц может выиграть «Золотой мяч».

В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Вирца в 110 миллионов евро.