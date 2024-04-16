«Вердер» сурово наказал футболиста после отказа ехать на матч

На выходных в Германии произошёл достаточно странный случай. Полузащитник «Вердера» Наби Кейта отказался ехать на игру против «Байера», когда узнал, что его не будет в стартовом составе команды.

Теперь «Вердер» опубликовал заявление, в котором сообщил о суровом наказании для Кейта. Футболист отстранён до конца сезона – Наби не сможет тренироваться с командой и даже проводить время в раздевалке основы. Кроме того, на полузащитника был наложен крупный штраф, сумму «музыканты» не называют.