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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» сурово наказал футболиста после отказа ехать на матч

16 Апреля 2024 • 14:48 Комментировать

На выходных в Германии произошёл достаточно странный случай. Полузащитник «Вердера» Наби Кейта отказался ехать на игру против «Байера», когда узнал, что его не будет в стартовом составе команды.

Теперь «Вердер» опубликовал заявление, в котором сообщил о суровом наказании для Кейта. Футболист отстранён до конца сезона – Наби не сможет тренироваться с командой и даже проводить время в раздевалке основы. Кроме того, на полузащитника был наложен крупный штраф, сумму «музыканты» не называют.

«Поведение Наби недопустимо для нас как для клуба. Этим поступком он подвёл команду в напряжённой спортивной и кадровой ситуации, а также поставил себя выше команды. Мы не можем закрывать на это глаза», - сказал директор команды Клеменс Фритц.  
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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
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