«Наполи» хочет арендовать защитника «Баварии»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ может сменить чемпионат. Как стало известно журналистам Il Mattino, вернуть корейского футболиста хочет «Наполи».

Неаполитанский клуб собирается арендовать игрока, которого продал в Мюнхен летом прошлого года. Напомним, что за трансфер Джэ руководство немецкого гранда заплатило 50 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 27-летний защитник провел 21 встречу, забил один гол и получил три желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между Джэ и мюнхенским топ-клубом истекает летом 2028 года.