Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Наполи» хочет арендовать защитника «Баварии»

16 Апреля 2024 • 13:00 Комментировать

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ может сменить чемпионат. Как стало известно журналистам Il Mattino, вернуть корейского футболиста хочет «Наполи».

Неаполитанский клуб собирается арендовать игрока, которого продал в Мюнхен летом прошлого года. Напомним, что за трансфер Джэ руководство немецкого гранда заплатило 50 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 27-летний защитник провел 21 встречу, забил один гол и получил три желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между Джэ и мюнхенским топ-клубом истекает летом 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Хави останется в «Барселоне» при одном условии
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
13:00 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет арендовать защитника «Баварии»
12:29 · Германия. Бундеслига
Гнабри уйдёт из «Баварии» при одном условии
11:55 · Германия. Бундеслига
Лунёв объяснил, в чём разница между РПЛ и Бундеслигой
11:31 · Германия. Бундеслига
Лунёв дал характеристику Хаби Алонсо
07:36 · Германия. Бундеслига
«Байер» продаст одного большого игрока летом 1
07:25 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера»
00:02 · Германия. Бундеслига
Зидана нет в списке «Баварии»
15 Апреля
22:21 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо станет почётным гражданином Леверкузена
22:07 · Германия. Бундеслига
Коман уверен, что восстановится к Евро-2024 слухи
21:15 · Германия. Бундеслига
В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определила двух кандидатов из АПЛ на случай неудачи с Нагельсманном
20:44 · Германия. Бундеслига
Роналду или Месси: Фримпонг сделал выбор 1
20:40 · Германия. Бундеслига
«Байер» сохранит важного футболиста
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро
19:59 · Германия. Бундеслига
Хёнесс признался, что поздравил «Байер» с титулом
Все новости
Рекомендуем