Гнабри уйдёт из «Баварии» при одном условии

Форвард мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может покинуть немецкий клуб только в том случае, если получит предложение от топ-клуба. В противном случае игрок останется в команде, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

В мюнхенском гранде пока не решили, за какую сумму расстанутся с игроком. Гнабри защищает цвета «Баварии» с 2017 года. Трудовое соглашение нападающего рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезоне Серж принял участие в 17 поединках «Баварии». На счету нападающего пять забитых мячей и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.