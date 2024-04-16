Лунёв объяснил, в чём разница между РПЛ и Бундеслигой

Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв, который имеет опыт выступлений за питерский «Зенит» и леверкузенский «Байер», считает, что немецкий футбол сильнее российского за счёт внимания к деталям.

«Детали, детали, детали. И все они переносят Бундеслигу на другой уровень. В бытовых моментах «Зенит», возможно, выглядит предпочтительнее, но в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру», - цитирует вратаря Sports.ru.

В минувший уик-энд «Байер» впервые в своей истории выиграл Бундеслигу. Леверкузенцы взяли золото досрочно, за пять туров до конца чемпионата. При этом «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне, лишь четырежды сыграв вничью.

Своим триумфом «аспириновые» прервали 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в Германии.