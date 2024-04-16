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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» продаст одного большого игрока летом

16 Апреля 2024 • 07:36 Комментировать

Гендиректор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро поделился мыслями о трансферах клуба грядущим летом.

«Ежегодно нам нужно продавать одного ведущего игрока, чтобы найти финансы на приобретение новых футболистов. Поэтому, скорее всего, команду покинет один игрок. Но на вырученную сумму мы намерены подписать двух-трех новичков», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что за пять туров до завершения Бундеслиги леверкузенский клуб стал чемпионом Германии. В последнем поединке подопечные Хаби Алонсо на своем поле разгромили «Вердер» со счетом 5:0.

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