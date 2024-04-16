«Байер» продаст одного большого игрока летом

«Ежегодно нам нужно продавать одного ведущего игрока, чтобы найти финансы на приобретение новых футболистов. Поэтому, скорее всего, команду покинет один игрок. Но на вырученную сумму мы намерены подписать двух-трех новичков», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.