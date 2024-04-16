Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о чемпионстве леверкузенского «Байера» в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«Байер» стал обладателем трофея, команда показала отличное выступление. Снимаю шляпу перед этими парнями. Мои поздравления клубу», - передает слова нападающего Bayern & Germany.

За пять туров до завершения чемпионата Германии «Байер» с 79 баллами лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо опережают идущую второй мюнхенскую «Баварию» на 16 пунктов. Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Германии.