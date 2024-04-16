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Зидана нет в списке «Баварии»

16 Апреля 2024 • 00:02 Комментировать

Зинедина Зидана, Ральфа Рангника и нескольких других фигурирующих в слухах тренеров нет в списках «Баварии», ведущей поиск нового тренера для команды. Об этом информирует немецкий Sky.

Как мы уже сообщали, в качестве кандидата номер один «Бавария» рассматривает Юлиана Нагельсманна. Если вернуть этого специалиста не получится, то тогда мюнхенцы переключатся на Роберто де Дзерби или Унаи Эмери.

Сейчас с «Баварией» работает Томас Тухель. О его летнем уходе клуб объявил ещё несколько месяцев назад. В сезоне 2023/2024 мюнхенцы сохраняют шансы только на один трофей – на трофей Лиги чемпионов.

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