Зидана нет в списке «Баварии»

Зинедина Зидана, Ральфа Рангника и нескольких других фигурирующих в слухах тренеров нет в списках «Баварии», ведущей поиск нового тренера для команды. Об этом информирует немецкий Sky.

Как мы уже сообщали, в качестве кандидата номер один «Бавария» рассматривает Юлиана Нагельсманна. Если вернуть этого специалиста не получится, то тогда мюнхенцы переключатся на Роберто де Дзерби или Унаи Эмери.

Сейчас с «Баварией» работает Томас Тухель. О его летнем уходе клуб объявил ещё несколько месяцев назад. В сезоне 2023/2024 мюнхенцы сохраняют шансы только на один трофей – на трофей Лиги чемпионов.