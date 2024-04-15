Хаби Алонсо станет почётным гражданином Леверкузена

Планы по тому, чтобы Хаби Алонсо, главный тренер «Байера» стал почётным гражданином города Леверкузен уже реализуются, сообщает Kicker.

Также этот титул получат Фернандо Карро, гендиректор «Байера», а ещё спортивный директор команды, бывший футболист сборной Германии Симон Рольфес и директор фармацевтической компании Bayer Вернер Веннинг, добавляет источник.

«Байер» впервые в клубной истории стал чемпионом Германии, разгромив в минувшие выходные «Вердер». Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо в этом сезоне ни разу не проиграли и продолжают бороться за Кубок Германии, а также Кубок Лиги Европы УЕФА.