Недавно французский вингер «Баварии» Кингсли Коман получил травму, которая, вероятно, завершит для него текущий сезон. Тем не менее, на Евро-2024 в прекрасно знакомой Германии Коман может сыграть.

По крайней мере, сам футболист так считает. Как пишет Bild, по-прежнему уверен, что он будет готов к участию в чемпионате Европы, что стартует 14 июня. Коман сосредоточится на том, чтобы помочь сборной Франции на турнире и попасть в заявку.

Ранее сообщалось о том, что в «Баварии» весьма недовольны Команом и могут продать его другому клубу. А ещё Коман впервые в карьере остался без чемпионского титула.