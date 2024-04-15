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В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»

15 Апреля 2024 • 21:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался о возможном уходе главного тренера команды Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

— Да, вполне возможно, что Хаби Алонсо однажды станет тренером «Реала», — приводит слова Карро Madrid Zone.

42-летний испанский специалист возглавляет «Байер» с октября 2022 года. 14 апреля под его руководством команда впервые в своей истории стала чемпионом Германии.

Действующий трудовой договор Алонсо с «Байером» рассчитан до середины 2026 года.

18 апреля «Байер» встретится на выезде с «Вест Хэмом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, начало — в 22:00 по мск.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Фернандо Карро Байер ещё теги

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