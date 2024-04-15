«Бавария» выбрала нового тренера

В «Баварии» приняли окончательное решение по новому главному тренеру. Руководители клуба хотят, чтобы на тренерский мостик вернулся Юлиан Нагельсманн. Мюнхенцы выходят на финишный отрезок в поиске нового рулевого, и переговоры по Нагельсманну активизировались. Гранд Бундеслиги предлагает специалисту трудовое соглашение на три-четыре года.

Отмечается, что Нагельсманн ещё не дал окончательный ответ «Баварии», хотя возвращение в мюнхенский клуб его привлекает. У Юлиана также есть вариант с продлением контракта по работе со сборной Германии, однако его камбэк в «Баварию» более вероятен. Обо всём это рассказывает немецкий Sky.

Напомним, что «Бавария» впервые с 2012 года не выиграла чемпионат Германии.