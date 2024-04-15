Роналду или Месси: Фримпонг сделал выбор

Нидерландский полузащитник «Байера» Жереми Фримпонг рассказал, кому больше симпатизирует из пары Роналду-Месси.
— Криштиану Роналду или Лионель Месси? Месси! — приводит слова Фримпонга Barca Times.
В нынешнем сезоне 23-летний Фримпонг принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых 12 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 результативных передач.
На данный момент португальский форвард Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср», а аргентинский нападающий Лионель Месси защищает цвета американского «Интер Майами».
Добавим, что 14 апреля «Байер» разгромил на своем поле «Вердер» (5:0) и досрочно стал чемпионом Германии.Фримпонг готов покинуть «Байер» ради топ-клуба
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