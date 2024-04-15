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Чемпионат Германии. Бундеслига

Роналду или Месси: Фримпонг сделал выбор

15 Апреля 2024 • 20:44 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Байер Л
21.04 18:30

Нидерландский полузащитник «Байера» Жереми Фримпонг рассказал, кому больше симпатизирует из пары Роналду-Месси.

— Криштиану Роналду или Лионель Месси? Месси! — приводит слова Фримпонга Barca Times.

В нынешнем сезоне 23-летний Фримпонг принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых 12 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 результативных передач.

На данный момент португальский форвард Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср», а аргентинский нападающий Лионель Месси защищает цвета американского «Интер Майами».

Добавим, что 14 апреля «Байер» разгромил на своем поле «Вердер» (5:0) и досрочно стал чемпионом Германии.

Фримпонг готов покинуть «Байер» ради топ-клуба
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Жереми Фримпонг Байер Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
15 Апреля 2024 в 21:07
Какой нафиг Авейру?.. Месси, Месси!.. Даже тупые болелы знают толк.. Хе.. 😀
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