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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» сохранит важного футболиста

15 Апреля 2024 • 20:40 Комментировать

«Байер» стал чемпионом Германии, причём произошло это впервые в истории. Ясно, что более статусные клубы могут потрепать леверкузенцев ближайшим летом. Благо, «фармацевты» точно сохранят Хаби Алонсо – тренер уже успел объявить о решении остаться в клубе.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, сохранит «Байер» и Флориана Вирца – талантливый 20-летний полузащитник не станет менять клуб в летнее трансферное окно. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Вирца в 110 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт 17 голов и 18 голевых передач на партнёров.  

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Флориан Вирц Байер
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