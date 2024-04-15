«Байер» сохранит важного футболиста

«Байер» стал чемпионом Германии, причём произошло это впервые в истории. Ясно, что более статусные клубы могут потрепать леверкузенцев ближайшим летом. Благо, «фармацевты» точно сохранят Хаби Алонсо – тренер уже успел объявить о решении остаться в клубе.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, сохранит «Байер» и Флориана Вирца – талантливый 20-летний полузащитник не станет менять клуб в летнее трансферное окно. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Вирца в 110 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт 17 голов и 18 голевых передач на партнёров.