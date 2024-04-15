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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс признался, что поздравил «Байер» с титулом

15 Апреля 2024 • 19:59 Комментировать
Байер Л
5:0
Вердер

В минувшие выходные сильнейший клуб Германии на данный момент, леверкузенский «Байер» оформил чемпионство в Бундеслиге. Ули Хённес, почётный президент «Баварии» заявил, что поздравил «фармацевтов» с титулом.

«Мне было трудно это сделать, но я написал им, что они это заслужили», - приводит слова Хёнесса Sky Germany.

Напомним, что у «Байера» после разгрома «Вердера» дома стало 79 очков таблицы. У «Баварии» сейчас лишь 63 балла и 16-очковое отставание от первой строчки. За пять туров такое не отыграть.

«Байер» продолжает выступление в Кубке Германии и в Лиге Европы УЕФА, поэтому Хаби Алонсо и его команда ещё могут взять другие трофеи.

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Бавария Ули Хенесс Байер ещё теги

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