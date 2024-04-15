Гнабри пропустит матчи с «Арсеналом» и «Унионом»

Появились новости о состоянии нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. По информации от Bild, немец сегодня тренировался индивидуально без мяча. Нынешнее физическое состояние позволяет футболисту только бегать по газону.

Как сообщает источник, Гнабри точно пропустил ближайший ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Напомним, неделю назад Серж забил «канонирам» на «Эмирейтс» и помог «Баварии» сыграть вничью 2:2.

Отмечается, что Гнабри также пропустит матч следующего тура Бундеслиги против берлинского «Униона». Серж находится под сомнением на поединок против франкфуртского «Айнтрахта», который состоится 27 апреля.