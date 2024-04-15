Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри пропустит матчи с «Арсеналом» и «Унионом»

15 Апреля 2024 • 13:45 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.40 X 3.75 2 2.75
17.04 22:00

Появились новости о состоянии нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. По информации от Bild, немец сегодня тренировался индивидуально без мяча. Нынешнее физическое состояние позволяет футболисту только бегать по газону.

Как сообщает источник, Гнабри точно пропустил ближайший ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Напомним, неделю назад Серж забил «канонирам» на «Эмирейтс» и помог «Баварии» сыграть вничью 2:2.

Отмечается, что Гнабри также пропустит матч следующего тура Бундеслиги против берлинского «Униона». Серж находится под сомнением на поединок против франкфуртского «Айнтрахта», который состоится 27 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
13:45
Гнабри пропустит матчи с «Арсеналом» и «Унионом»
12:46
Нойер и Сане приняли участие в тренировке «Баварии»
14 Апреля
22:20
Артета — о матче с «Баварией»: «Мы должны показать характер» 1
13:54
Киммих считает, что «Бавария» не будет контролировать игру все 90 минут в матче с «Арсеналом»
13 Апреля
21:29
Стало известно, насколько серьёзна травма Комана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Хави останется в «Барселоне» при одном условии Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
13:45 · Германия. Бундеслига
Гнабри пропустит матчи с «Арсеналом» и «Унионом»
12:46 · Германия. Бундеслига
Нойер и Сане приняли участие в тренировке «Баварии»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с защитником «Байера»
12:11 · Германия. Бундеслига
Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера»
11:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не успокоимся, пока не вернём титул Бундеслиги в Мюнхен»
11:37 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством
11:24 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» Андрих: «Наконец-то в Германии появился хороший чемпион»
11:15 · Германия. Бундеслига
Зидан не возглавит «Баварию»
11:13 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн поздравил «Байер» с чемпионским титулом
11:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё интересуется одним из ключевых игроков «Байера»
11:03 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны игрой Комана, Кингсли могут продать летом
10:59 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» разделились мнения по поводу Гнабри
10:52 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн готов вернуться в «Баварию» после увольнения Кана и Салихамиджича
10:46 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о потере Комана
09:52 · Германия. Бундеслига
Фримпонг написал три слова после исторического чемпионства «Байера»
Все новости
Рекомендуем