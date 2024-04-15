Нойер и Сане приняли участие в тренировке «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» имеет хорошие шансы задействовать в ближайшем матче с «Арсеналом» двух важных футболистов. Речь идёт о голкипере Мануэле Нойере и нападающем Лерое Сане, у которых были небольшие проблемы со здоровьем.

Напомним, послезавтра мюнхенская команда примет у себя дома «Арсенал» в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Сане и Нойер приняли участие в первой игре на «Эмирейтс», но затем их участие в ответной встрече подверглось сомнению.

Отметим, что на выезде «Бавария» смогла добыть ничью со счётом 2:2. В последний раз мюнхенский коллектив выходил в полуфинал Лиги чемпионов в 2020 году, когда в конечном итоге выиграл турнир.