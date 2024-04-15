Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер и Сане приняли участие в тренировке «Баварии»

15 Апреля 2024 • 12:46 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.40 X 3.75 2 2.75
17.04 22:00

Мюнхенская «Бавария» имеет хорошие шансы задействовать в ближайшем матче с «Арсеналом» двух важных футболистов. Речь идёт о голкипере Мануэле Нойере и нападающем Лерое Сане, у которых были небольшие проблемы со здоровьем.

Напомним, послезавтра мюнхенская команда примет у себя дома «Арсенал» в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Сане и Нойер приняли участие в первой игре на «Эмирейтс», но затем их участие в ответной встрече подверглось сомнению.

Отметим, что на выезде «Бавария» смогла добыть ничью со счётом 2:2. В последний раз мюнхенский коллектив выходил в полуфинал Лиги чемпионов в 2020 году, когда в конечном итоге выиграл турнир.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Лерой Сане ещё теги

Новости по матчу

14 Апреля
22:20
Артета — о матче с «Баварией»: «Мы должны показать характер» 1
13:54
Киммих считает, что «Бавария» не будет контролировать игру все 90 минут в матче с «Арсеналом»
13 Апреля
21:29
Стало известно, насколько серьёзна травма Комана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Хави останется в «Барселоне» при одном условии Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
12:46 · Германия. Бундеслига
Нойер и Сане приняли участие в тренировке «Баварии»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с защитником «Байера»
12:11 · Германия. Бундеслига
Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера»
11:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не успокоимся, пока не вернём титул Бундеслиги в Мюнхен»
11:37 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством
11:24 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» Андрих: «Наконец-то в Германии появился хороший чемпион»
11:15 · Германия. Бундеслига
Зидан не возглавит «Баварию»
11:13 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн поздравил «Байер» с чемпионским титулом
11:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё интересуется одним из ключевых игроков «Байера»
11:03 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны игрой Комана, Кингсли могут продать летом
10:59 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» разделились мнения по поводу Гнабри
10:52 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн готов вернуться в «Баварию» после увольнения Кана и Салихамиджича
10:46 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о потере Комана
09:52 · Германия. Бундеслига
Фримпонг написал три слова после исторического чемпионства «Байера»
09:02 · Германия. Бундеслига
Стало известно будущее Сане в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем