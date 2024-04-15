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Чемпионат Германии. Бундеслига

Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера»

15 Апреля 2024 • 12:11 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на успех испанского специалиста Хаби Алонсо. Под его руководством леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии.

«Хаби, мои поздравления», - оставил сообщение итальянский специалист в своих социальных сетях.

Напомним, что накануне леверкузенский коллектив на домашнем стадионе принимал бременский «Вердер». Подопечные Алонсо победили со счетом 5:0 и гарантировали себе золотые медали за пять туров до завершения чемпионата страны. Идущая второй «Бавария» отстает от «фармацевтов» на 16 баллов.

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