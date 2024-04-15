Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не успокоимся, пока не вернём титул Бундеслиги в Мюнхен»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен поздравили леверкузенский «Байер» с чемпионским титулом Бундеслиги, который команда Хаби Алонсо оформила вчера вечером после разгромной победы 5:0 над бременским «Вердером».

Нам остаётся только поздравить «Байер» Они провели безупречный сезон, команда продемонстрировала смелость, класс и, прежде всего, стабильность. «Байер» заслуженно стал чемпионом Германии в 2024 году. Я также хотел бы передать личные поздравления моему коллеге Фернандо Карро и нашему бывшему игроку Хаби Алонсо. Одно можно сказать наверняка: мы воспримем это как стимул, будем работать ещё усерднее и не успокоимся, пока трофей не вернется в Мюнхен», – приводит слова Дризена Bayern & Germany.