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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством

15 Апреля 2024 • 11:37 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль обратился к леверкузенскому «Байеру» с поздравлениями по поводу победы в чемпионате Германии. Вчера «фармацевты» разгромили бременский «Вердер» 5:0 и впервые в своей истории стали чемпионами Бундеслиги.

«Байер» провёл отличный сезон. «Бавария» хочет быть в числе первых, кто поздравит леверкузенцев. Особые поздравления Хаби Алонсо, его тренерскому штабу и всей команде. Ваш футбол взбудоражил Бундеслигу в этом сезоне. Серия «Баварии» из одиннадцати подряд титулов прервана, но теперь мы сделаем всё возможное, чтобы снова победить  в следующем сезоне», – цитирует Эберля Bayern & Germany.

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Бавария Макс Эберль Байер ещё теги

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11:50 · Германия. Бундеслига
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11:37 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством
11:24 · Германия. Бундеслига
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11:15 · Германия. Бундеслига
Зидан не возглавит «Баварию»
11:13 · Германия. Бундеслига
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11:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё интересуется одним из ключевых игроков «Байера»
11:03 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны игрой Комана, Кингсли могут продать летом
10:59 · Германия. Бундеслига
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10:52 · Германия. Бундеслига
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