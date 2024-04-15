Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль обратился к леверкузенскому «Байеру» с поздравлениями по поводу победы в чемпионате Германии. Вчера «фармацевты» разгромили бременский «Вердер» 5:0 и впервые в своей истории стали чемпионами Бундеслиги.

«Байер» провёл отличный сезон. «Бавария» хочет быть в числе первых, кто поздравит леверкузенцев. Особые поздравления Хаби Алонсо, его тренерскому штабу и всей команде. Ваш футбол взбудоражил Бундеслигу в этом сезоне. Серия «Баварии» из одиннадцати подряд титулов прервана, но теперь мы сделаем всё возможное, чтобы снова победить в следующем сезоне», – цитирует Эберля Bayern & Germany.