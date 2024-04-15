Игрок «Байера» Андрих: «Наконец-то в Германии появился хороший чемпион»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих прокомментировал победу своей команды в чемпионате Германии. В ходе празднования титула хавбек немного задел ближайшего преследователя «фармацевтов» в борьбе за золото Бундеслиги.

«Мы прервали одиннадцатилетний стрик «Баварии»? Речь сейчас идёт не о «Баварии». Надеюсь, будущее будет за леверкузенским «Байером». Если вы во всём видите только «Баварию», посмотрите на реальность. Титул завоевал «Байер». Наконец-то в Германии появился хороший чемпион», – высказался Андрих в интервью DAZN.

29-летний Андрих в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился двумя голами и двумя ассистами.