Зидан не возглавит «Баварию»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вряд ли в обозримом будущем возглавит мюнхенскую «Баварию». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, слухи о назначении французского специалиста не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что «Бавария» якобы выходила на связь с окружением Зидана. Источник опровергает эту информацию и сообщает, что главной целью для мюнхенского клуба сейчас является Юлиан Нагельсманн, который возглавлял команду с 2021 по 2023 год. Также не исключается приглашение Роберто де Дзерби из «Брайтона».

Напомним, нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по оокончании сезона.