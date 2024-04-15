Нагельсманн поздравил «Байер» с чемпионским титулом

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о досрочном чемпионстве леверкузенского «Байера» в Бундеслиге. За пять туров до конца сезона «фармацевты» гарантировали себе золотые медали.

«Мои поздравления команде, тренерам и в целом всему клубу. «Байер» был сильнее всех в этом сезоне и заслуженно выиграл титул. Почерк Хаби Алонсо очень виден в игре команды. Я очень доволен, что футболисты сборной Германии сыграли важную роль в этом триумфе. Это пойдет им на пользу перед чемпионатом Европы», - передает слова специалиста пресс-служба немецкого футбольного союза.

Следующий матч в чемпионате «Байер» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией».