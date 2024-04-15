«Бавария» всё ещё интересуется одним из ключевых игроков «Байера»

Мюнхенская «Бавария» до сих пор интересуется одним из ключевых игроков новоиспечённых чемпионов Германии в лице леверкузенского «Байера». Как сообщает Kicker, «красной машине» очень нравится полузащитник Флориан Вирц, который вчера оформил хет-трик в чемпионском матче против бременского «Вердера».

По информации от источника, если Вирц будет доступен для трансфера ближайшим летом, «Бавария» будет готова потратить на полузащитника солидную сумму. Тем не менее, сделка маловероятна в этом году. Есть неплохие шансы, что Флориан будет доступен на рынке летом 2025 года.

Вирц в этом розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив 11 голов и 10 результативных передач.