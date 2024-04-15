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В «Баварии» недовольны игрой Комана, Кингсли могут продать летом

15 Апреля 2024 • 11:03 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Руководство мюнхенской «Баварии» не исключает возможную продажу нападающего Кингсли Комана в летнее межсезонье. По информации от Kicker, менеджмент «Баварии» и уважает француза. Особенно игроку благодарный за победный гол в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 2020 года.

Тем не менее, с другой стороны, в «Баварии» недовольны прогрессом Кингсли в последние годы. Клуб не устраивает игра Комана, особенно в финальной трети поля. Более того, в «Баварии» считают француза травматичным.

Сообщается, что если Кингсли летом выразит желание уйти, руководство «Баварии» не будет стоять на пути у футболиста.

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