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В «Баварии» разделились мнения по поводу Гнабри

15 Апреля 2024 • 10:59 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Мюнхенская «Бавария» ещё не определилась, что делать с нападающим Сержем Гнабри. Как сообщает издание Kicker, часть менеджеров из руководства клуба придерживается мнения, что немец является нестабильным игроком и часто подвергается травмам. Другая же часть считает, что когда Гнабри здоров, он всегда забивает голы и раздаёт ассисты.

Сообщается, что если летом на Гнабри появятся претенденты, «Бавария» не исключает продажу футболиста. Что касается самого Сержа, нападающий комфортно чувствует себя в Мюнхене и не хочет уходить.

В этом сезоне из-за различных травм Гнабри успел провести всего 9 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился 3 голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри

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УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
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