Нагельсманн готов вернуться в «Баварию» после увольнения Кана и Салихамиджича

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн готов вернуться в мюнхенскую «Баварию». По информации от TZ, немецкий специалист в первый приход испытывал проблемы с такими руководителями, как Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Тем не менее, после их увольнения Юлиан готов вернуться в клуб.

Напомним, Нагельсманн ещё не принял решение насчёт своего будущего. Контракт тренера со сборной Германии истекает ближайшим летом по окончании чемпионата Европы. Руководство Немецкого футбольного союза хочет оставить Юлиана на более длительный срок.

Вчера в Бундеслиге прервалась доминация «Баварии», которая длилась 11 лет. Чемпионский титул забрал леверкузенский «Байер».