Мюллер высказался о потере Комана

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал травму одноклубника Кингсли Комана. Французский вингер получил повреждение по ходу поединка Бундеслиги против «Кёльна» (2:0).
«Я долгое время выступаю за «Баварию». Мы не впервые теряем важных игроков перед решающими матчами плей-офф Лиги чемпионов. Такое раньше происходило с Арьеном Роббеном и Франком Рибери», - передает слова Мюллера Sky Sport De.
В среду, 17 апреля, «Бавария» на своем поле встретится с лондонским «Арсеналом». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.
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