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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер высказался о потере Комана

15 Апреля 2024 • 10:46 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал травму одноклубника Кингсли Комана. Французский вингер получил повреждение по ходу поединка Бундеслиги против «Кёльна» (2:0).

«Я долгое время выступаю за «Баварию». Мы не впервые теряем важных игроков перед решающими матчами плей-офф Лиги чемпионов. Такое раньше происходило с Арьеном Роббеном и Франком Рибери», - передает слова Мюллера Sky Sport De.

В среду, 17 апреля, «Бавария» на своем поле встретится с лондонским «Арсеналом». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.

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Бавария Томас Мюллер Кингсли Коман ещё теги
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