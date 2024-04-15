Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб

Стало известны планы наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на будущее. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, испанский специалист хочет возглавить мадридский «Реал». Он ждет предложения от Флорентино Переса в 2025 или 2026 году.

Алонсо нацелен исключительно на работу в «королевском» клубе, поэтому отказался от переговоров с мюнхенской «Баварией» и «Ливерпулем». Ранее Хаби объявил, что проведет в Леверкузене следующий сезон.

Под руководством испанца «фармацевты» впервые в клубной истории стали чемпионами Германии. Команда также претендует на победы в Кубке страны и Лиге Европы УЕФА.

«Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя