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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб

15 Апреля 2024 • 10:40 Комментировать (1)

Стало известны планы наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на будущее. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, испанский специалист хочет возглавить мадридский «Реал». Он ждет предложения от Флорентино Переса в 2025 или 2026 году.

Алонсо нацелен исключительно на работу в «королевском» клубе, поэтому отказался от переговоров с мюнхенской «Баварией» и «Ливерпулем». Ранее Хаби объявил, что проведет в Леверкузене следующий сезон.

Под руководством испанца «фармацевты» впервые в клубной истории стали чемпионами Германии. Команда также претендует на победы в Кубке страны и Лиге Европы УЕФА.

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15 Апреля 2024 в 10:49
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