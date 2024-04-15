Фримпонг написал три слова после исторического чемпионства «Байера»

Фланговый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг прокомментировал досрочное чемпионство команды в текущем розыгрыше Бундеслиги.

«Мама, мы – чемпионы», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

В воскресенье, 14 апреля, «Байер» на своем поле принимал бременский «Вердер». Подопечные Хаби Алонсо отпраздновали крупную победу со счетом 5:0. После этого успеха на счету леверкузенского клуба стало 79 баллов. Отрыв от идущей второй мюнхенской «Баварии» составляет 16 очков.

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