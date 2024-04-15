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Стало известно будущее Сане в «Баварии»

15 Апреля 2024 • 09:02 Комментировать
Бавария
2:0
Кёльн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане не покинет клуб по окончании текущего сезона. Такой информацией располагает немецкое издание Kicker.

По его сведениям, переговоры по новому соглашению состоятся уже совсем скоро, а сам футболист не хочет никуда уходить. Однако есть и ещё один важный фактор, который может сыграть свою роль, - новый главный тренер команды. Пока определённости с ним у клуба нет.

Накануне «Бавария» впервые за 12 лет осталась без чемпионского титула, который достался леверкузенскому «Байеру». «Аспириновые» завоевали трофей впервые в своей истории.

В сезоне-2023/2024 Сане провёл 38 матчей во всех клубных турнирах, в которых девять раз поразил ворота соперников и 13 раз ассистировал партнёрам.

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