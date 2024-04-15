Алонсо обратился к болельщикам «Байера» после исторического чемпионства

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо обратился к болельщикам команды после досрочного завоевания чемпионского титула в Бундеслиге.

«Благодарю всех за потрясающую поддержку на протяжении всего сезона. Теперь мы хотим еще большего», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.

В рамках 29-го тура чемпионата Германии «Байер» на домашнем стадионе принимал бременский «Вердер». «Фармацевты» отпраздновали крупную победу со счетом 5:0. После этого успеха подопечные Алонсо стали недосягаемы для конкурентов за пять туров до завершения розыгрыша турнира.