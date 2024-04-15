Вирц установил уникальный рекорд в Бундеслиге

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц сделал хет-трик в поединке чемпионата Германии с бременским «Вердером». Игрок появился на поле во втором тайме. Он стал первым футболистом в истории Бундеслиги с тремя голами, гарантировавшими его команде чемпионский титул. Об этом сообщает Gracenote.

Поединок «Байера» и «Вердера» состоялся на стадионе в Леверкузене в прошедший уик-энд. Подопечные Хаби Алонсо отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0 и стали чемпионами Германии.

После 29 туров леверкузенская команда набрала 79 баллов и опережает ближайшего преследователя на 16 очков.