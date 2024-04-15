Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» не выигрывал трофей с 1993 года

15 Апреля 2024 • 03:35 Комментировать
Байер Л
5:0
Вердер

В европейском футболе определился первый чемпион, если говорить о больших чемпионатах - леверкузенский «Байер», разгромив со счётом 5:0 «Вердер», поставил прекрасную точку в своей гонке за первым в истории клуба титулом.

Доселе «Байер» не менее пяти раз брал второе место в турнирной таблице, был очень близок порой к победе, как в 2002 году, но ещё не выигрывал «салатницу». Да и вообще, последний свой трофей клуб взял аж в 1993 году - тогда, 12 июня того года, клуб из Леверкузена переиграл с минимальным счётом берлинскую «Герту» в финале Кубка Германии.

С тех пор, то есть более тридцати лет, «Байер» ничего не выигрывал, хотя успел за это время выйти даже в финал Лиги чемпионов - в уже упомянутом 2002 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
03:35
​«Байер» не выигрывал трофей с 1993 года
02:11
​«Байер» - 13-й клуб, выигрывавший Бундеслигу
14 Апреля
23:21
Президент «Баварии» поздравил «Байер» с первым в истории чемпионством
23:02
Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула
21:29
Алонсо — о чемпионстве «Байера»: «Это особенный момент для клуба»
21:00
Булыкин назвал чемпионство «Байера» суперсобытием
20:31
Чемпионский праздник в Леверкузене: Фанаты «Байера» массово выбежали на поле
20:30
Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере
20:26
Впервые с 2012 года чемпионом Германии стала не «Бавария»
20:21
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
20:20
Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер» 7
18:30
Игрок «Вердера» отказался ехать на матч – названа причина
18:00
«Байер» - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
02:55
Байер - Вердер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Апреля
18:55
«Байер» может стать чемпионом Германии в воскресенье – известно условие
15:59
Прогноз на точный счёт матча Байер — Вердер Бундеслиги — 14 апреля 2024
15:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Байер — Вердер чемпионата Германии — 14 апреля 2024
10:57
«Байер» и два клуба АПЛ нацелились на бывшего полузащитника «Барселоны»
12 Апреля
20:43
Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
11:32
«Ювентус» выбирает между двумя форвардами
10:08
Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»
10 Апреля
10:12
Станишич: «Нет времени думать о будущем, пока мы не сделали последний шанс на пути к чемпионству»
09 Апреля
13:03
Упамекано: «Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема «Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
03:35 · Германия. Бундеслига
​«Байер» не выигрывал трофей с 1993 года
02:11 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - 13-й клуб, выигрывавший Бундеслигу
14 Апреля
23:34 · Германия. Бундеслига
​«Байер» повторил рекорд туринского «Ювентуса»
23:29 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Мюллер завершит карьеру слухи
23:21 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» поздравил «Байер» с первым в истории чемпионством
23:11 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил новый рекорд чемпионата Германии, ни разу не проиграв к 29-му туру
23:02 · Германия. Бундеслига
Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула
22:45 · Германия. Бундеслига
Фримпонг готов покинуть «Байер» ради топ-клуба слухи
21:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» принял решение по Симонсу слухи
21:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не выиграла ни одного трофея в Германии в первом сезоне Кейна 2
21:29 · Германия. Бундеслига
Алонсо — о чемпионстве «Байера»: «Это особенный момент для клуба»
21:00 · Германия. Бундеслига
Булыкин назвал чемпионство «Байера» суперсобытием
20:44 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо побил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге 2
20:31 · Германия. Бундеслига
Чемпионский праздник в Леверкузене: Фанаты «Байера» массово выбежали на поле
20:30 · Германия. Бундеслига
Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере
Все новости
Рекомендуем