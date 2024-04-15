​«Байер» не выигрывал трофей с 1993 года

В европейском футболе определился первый чемпион, если говорить о больших чемпионатах - леверкузенский «Байер», разгромив со счётом 5:0 «Вердер», поставил прекрасную точку в своей гонке за первым в истории клуба титулом.

Доселе «Байер» не менее пяти раз брал второе место в турнирной таблице, был очень близок порой к победе, как в 2002 году, но ещё не выигрывал «салатницу». Да и вообще, последний свой трофей клуб взял аж в 1993 году - тогда, 12 июня того года, клуб из Леверкузена переиграл с минимальным счётом берлинскую «Герту» в финале Кубка Германии.

С тех пор, то есть более тридцати лет, «Байер» ничего не выигрывал, хотя успел за это время выйти даже в финал Лиги чемпионов - в уже упомянутом 2002 году.