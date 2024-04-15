​«Байер» - 13-й клуб, выигрывавший Бундеслигу

В европейском футболе определился первый чемпион, если говорить о больших чемпионатах - леверкузенский «Байер», разгромив со счётом 5:0 «Вердер», поставил прекрасную точку в своей гонке за первым в истории клуба титулом.

Как оказалось, «Байер» - тринадцатый клуб, когда-либо выигрывавший немецкий чемпионат. Также «Байер» стал первым клубом с 2009 года, выигравшим свой первый чемпионский титул. Тогда это сделал «Вольфсбург».

Доселе «Байер», напомним, пять раз заканчивал сезон вторым, прослыв самым неудачливым клубом немецкого чемпионата. В следующем туре Бундеслиги свежеиспечённому чемпиону предстоит сыграть на выезде с дортмундской «Боруссией».