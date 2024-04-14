​«Байер» повторил рекорд туринского «Ювентуса»

В европейском футболе определился первый чемпион, если говорить о больших чемпионатах - леверкузенский «Байер», разгромив со счётом 5:0 «Вердер», поставил прекрасную точку в своей гонке за первым в истории клуба титулом. В этом сезоне «Байер» ещё не проигрывал - причём не только в чемпионате, где в воскресенье пал рекорд мюнхенской «Баварии», установленный в 2014 году, но и в других турнирах.

В общей сложности речь идёт о 43 официальных матчах «Байера», в которых команда не проигрывала, и это стало повторением рекорда туринского «Ювентуса» сезона 2011\2012 для топ-5 европейских чемпионатов. Ни один другой клуб в большом европейском футболе не выдавал такую серию с начала сезона.

В следующем туре «Байер» сыграет с дортмундской «Боруссией».