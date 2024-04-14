Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер близок к завершению профессиональной карьеры футболиста.

По информации Kicker, 34-летний немецкий игрок планирует завершить карьеру летом 2025 года, когда у него истечет действующий трудовой договор с «Баварией». Сообщается, что «Бавария» постарается сохранить Мюллера в клубе, предложив ему подходящую должность.

Напомним, нападающий выступает за немецкий гранд с 2009 года. В нынешнем сезоне Мюллер появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.