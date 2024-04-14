Президент «Баварии» поздравил «Байер» с первым в истории чемпионством

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на победу «Байера» в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

«Поздравляю леверкузенский «Байер» с историческим первым чемпионским титулом в истории клуба. «Байер» заслужил этот титул. Это награда за выдающийся сезон и великолепный футбол. Сейчас цель «Баварии» — вернуть чемпионский титул Мюнхену», — цитирует Хайнера Bayern & Germany.

Напомним, 14 апреля подопечные Хаби Алонсо разгромили на своем поле «Вердеру» (5:0) и досрочно стали чемпионами Германии.

В следующем туре Бундеслиги «Байер» встретится на выезде с дортмундской «Боруссией» (21 апреля).