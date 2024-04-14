​«Байер» установил новый рекорд чемпионата Германии, ни разу не проиграв к 29-му туру

В европейском футболе определился первый чемпион, если говорить о больших чемпионатах - леверкузенский «Байер», разгромив со счётом 5:0 «Вердер», поставил прекрасную точку в своей гонке за первым в истории клуба титулом. К 29-му туру команда одержала 25 побед и четырежды сыграла вничью - то есть, ни разу не проиграла.

Это означает, что пал один из самых впечатляющих рекордов Бундеслиги - в сезоне 2013\2014 «Бавария» под руководством Хосепа Гвардиолы не проиграла ни разу в первых 28 турах. И сейчас это достижение десятилетней давности пало. В следующем туре «Байер» сыграет с дортмундской «Боруссией».