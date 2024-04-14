Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула

14 Апреля 2024 • 23:02 Комментировать
Байер Л
5:0
Вердер

В воскресенье в 28-м туре чемпионата Германии «Байер» досрочно стал чемпионом, победив на своём поле «Вердер» со счётом 5:0.

Леверкузенский клуб за пять туров до конца сезона стал недосягаемым до ближайших преследователей.

Таким образом, полузащитник «Баварии» Кингсли Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула. Ранее француз становился чемпионом страны в каждом сезоне во всех клубах, в которых он выступал.

В активе футболиста восемь титулов Бундеслиги, два чемпионства с «ПСЖ», и два – с «Ювентусом».

В текущем сезоне 27-летний вингер провёл в чемпионате Германии 17 матчей, забил три гола и сделал три ассиста на партнёров.

Контракт француза с мюнхенцами действует до 2027 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
23:02
Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула
21:00
Булыкин назвал чемпионство «Байера» суперсобытием
20:31
Чемпионский праздник в Леверкузене: Фанаты «Байера» массово выбежали на поле
20:30
Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере
20:26
Впервые с 2012 года чемпионом Германии стала не «Бавария»
20:21
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
20:20
Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер» 7
18:30
Игрок «Вердера» отказался ехать на матч – названа причина
18:00
«Байер» - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
17:38
«Байер» назвал состав на матч, который может стать чемпионским
02:55
Байер - Вердер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Апреля
18:55
«Байер» может стать чемпионом Германии в воскресенье – известно условие
15:59
Прогноз на точный счёт матча Байер — Вердер Бундеслиги — 14 апреля 2024
15:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Байер — Вердер чемпионата Германии — 14 апреля 2024
10:57
«Байер» и два клуба АПЛ нацелились на бывшего полузащитника «Барселоны»
12 Апреля
20:43
Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
11:32
«Ювентус» выбирает между двумя форвардами
10:08
Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»
10 Апреля
10:12
Станишич: «Нет времени думать о будущем, пока мы не сделали последний шанс на пути к чемпионству»
09 Апреля
13:03
Упамекано: «Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема «Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Фрайбург Фрайбург
0
1
3.90 3.85 1.80
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Вердер Вердер
5
0
1.17 7.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
23:11 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил новый рекорд чемпионата Германии, ни разу не проиграв к 29-му туру
23:02 · Германия. Бундеслига
Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула
22:45 · Германия. Бундеслига
Фримпонг готов покинуть «Байер» ради топ-клуба слухи
21:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» принял решение по Симонсу слухи
21:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не выиграла ни одного трофея в Германии в первом сезоне Кейна 1
21:29 · Германия. Бундеслига
Алонсо — о чемпионстве «Байера»: «Это особенный момент для клуба»
21:00 · Германия. Бундеслига
Булыкин назвал чемпионство «Байера» суперсобытием
20:44 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо побил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге 2
20:31 · Германия. Бундеслига
Чемпионский праздник в Леверкузене: Фанаты «Байера» массово выбежали на поле
20:30 · Германия. Бундеслига
Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере
20:26 · Германия. Бундеслига
Впервые с 2012 года чемпионом Германии стала не «Бавария»
20:21 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
18:32 · Германия. Бундеслига
«Дармштадт» сделал очередной шаг к вылету, проиграв «Фрайбургу»
18:30 · Германия. Бундеслига
Игрок «Вердера» отказался ехать на матч – названа причина
18:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
Все новости
Рекомендуем