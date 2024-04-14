В воскресенье в 28-м туре чемпионата Германии «Байер» досрочно стал чемпионом, победив на своём поле «Вердер» со счётом 5:0.

Леверкузенский клуб за пять туров до конца сезона стал недосягаемым до ближайших преследователей.

Таким образом, полузащитник «Баварии» Кингсли Коман впервые в своей карьере останется без чемпионского титула. Ранее француз становился чемпионом страны в каждом сезоне во всех клубах, в которых он выступал.

В активе футболиста восемь титулов Бундеслиги, два чемпионства с «ПСЖ», и два – с «Ювентусом».

В текущем сезоне 27-летний вингер провёл в чемпионате Германии 17 матчей, забил три гола и сделал три ассиста на партнёров.

Контракт француза с мюнхенцами действует до 2027 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.