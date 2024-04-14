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Фримпонг готов покинуть «Байер» ради топ-клуба слухи

14 Апреля 2024 • 22:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
21.04 18:30

Полузащитник «Байера» Жереми Фримпонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 23-летний нидерландец готов покинуть Леверкузен по окончании сезона ради перехода в один из европейских грандов.

Ранее появилась информация, что в услугах Фримпонга заинтересованы «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

Контракт Фримпонга с «Байером» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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