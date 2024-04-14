Раскрыто будущее атакующего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, который находится в аренде в «РБ Лейпциге».

Как утверждает журналист Экрем Конур, «ПСЖ» не будет продавать 20-летнего футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны ведущих клубов Европы.

В текущем сезоне Симонс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Трудовой договор нидерландца с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 80 миллионов евро.

После 28 туров «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 63 очка.