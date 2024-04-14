«Бавария» не выиграла ни одного трофея в Германии в первом сезоне Кейна

Прошлым летом состав «Баварии» пополнил Гарри Кейн. Английский нападающий ехал в Мюнхен с нацеленностью на трофеи, которых ранее в его карьере не было.

Кейн мог выиграть первый трофей в карьере в первом же матче за «Баварию», но в августе мюнхенцы проиграли «РБ Лейпцигу» в Суперкубке со счётом 0:3. Позже «Бавария» вылетела из Кубка Германии, а теперь мюнхенцы впервые с 2012 года не смогли выиграть чемпионский титул Бундеслиги.

Как следствие, в первом сезоне с Кейном «Бавария» осталась без внутренних трофеев. Правда, у команды ещё есть шансы выиграть Лигу чемпионов. В среду, 17 апреля, команда Томаса Тухеля проведёт ответный четвертьфинал против «Арсенала». Первый в Лондоне завершился вничью 2:2.