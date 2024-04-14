Алонсо — о чемпионстве «Байера»: «Это особенный момент для клуба»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после досрочной победы его команды в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

—Это особенный момент для клуба. Победа в Бундеслиге впервые за 120 лет – это нечто особенное. У нас лучшие игроки. Я очень горжусь всеми. Для меня большая честь работать здесь, — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс.

14 апреля «Байер» разгромил на своем поле «Вердер» (5:0) в рамках 29-го тура чемпионата Германии и досрочно оформил себе первый в истории чемпионский титул.

В 30-м туре Бундеслиги «Байер» встретится на выезде с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет 21 апреля.