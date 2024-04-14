Булыкин назвал чемпионство «Байера» суперсобытием

Экс-игрок леверкузенского клуба Дмитрий Булыкин отреагировал на победу «Байера» в чемпионате Германии.

Напомним, 14 апреля «Байер» в родных стенах одолел «Вердер» со счётом 5:0 и оформил досрочное чемпионство за пять туров до финиша. Это первая победа в Бундеслиге в истории клуба.

- Конечно, чемпионство «Байера» - суперсобытие. Те, с кем я играл в «Байере», - с Рольфесом, Кислингом - сейчас находятся в руководстве клуба. Я с ними учился и по программе УЕФА. Рад за них и рад за «Байер», - рассказал Булыкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, по окончании встречи болельщики «Байера» массово прорвались на футбольное поле и арбитр, не дожидаясь окончания основного времени матча, дал финальный свисток.

«Байер» в этом сезоне не проигрывает в 43 матчах подряд. Впереди у леверкузенцев финал Кубка Германии и ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы.