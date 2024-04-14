Хаби Алонсо побил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

«Байер» стал первой в истории командой, которой удалось пройти 29 туров Бундеслиги со старта сезона без поражений. В прошедших турах команда Хаби Алонсо отпраздновала 25 побед при четырёх ничьих.

Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии» - в сезоне 2013/2014 под руководством Хосепа Гвардиолы мюнхенцы прошли без поражений 28 туров со старта. Тогда «Бавария» проиграла в 29-м туре – «Аугсбургу».

Таким образом, «Байер» Алонсо побил рекорд «Баварии» Гвардиолы в Бундеслиге.

Напомним, что «Байер» в воскресенье оформил чемпионский титул. Леверкузенцы стали чемпионами Германии впервые в истории.