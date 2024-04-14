Чемпионский праздник в Леверкузене: Фанаты «Байера» массово выбежали на поле

«Байер» - чемпион Германии. Команда из Леверкузена смогла впервые в истории завоевать титул Бундеслиги, причём оформила чемпионство ещё за пять туров до завершения чемпионата.

Чемпионскую игру против «Вердера» «Байер» выиграл со счётом 5:0. Любопытно, что команды даже не доиграли какие-то секунды, поскольку на поле после пятого гола массово выбежали радостные фанаты. Почти то же самое было после четвёртого гола, но тогда людей было меньше, и игру удалось возобновить, отправив фанатов обратно по местам. После пятого гола арбитр уже не стал предпринимать попытки доиграть матч полностью, ведь результат был определён. Не всегда немцы педантичны.

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии