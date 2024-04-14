Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере

«Байер», победив на своём поле «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги, досрочно стал чемпионом страны за пять туров до конца сезона.

Для наставника леверкузенского тренера Хаби Алонсо это первый трофей в тренерской карьере.

Алонсо возглавил «Байер» осенью 2022 года, когда команда шла в зоне стыковых матчей. До «Байера» испанец тренировал юношескую команду «Реала» и вторую команду «Реал Сосьедада».