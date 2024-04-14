Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере

«Байер», победив на своём поле «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги, досрочно стал чемпионом страны за пять туров до конца сезона.
Для наставника леверкузенского тренера Хаби Алонсо это первый трофей в тренерской карьере.
Алонсо возглавил «Байер» осенью 2022 года, когда команда шла в зоне стыковых матчей. До «Байера» испанец тренировал юношескую команду «Реала» и вторую команду «Реал Сосьедада».
Отметим, что в текущем сезоне леверкузенский клуб ещё может выиграть два трофея – Кубок Германии, где команда пробилась в финал, и Лигу Европы.
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