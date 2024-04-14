«Байер» разнёс «Вердер» на своём поле со счётом 5:0 и оформил титул чемпиона Германии досрочно – за пять туров до финиша сезона. Таким образом, леверкузенцы завоевали титул Бундеслиги впервые в истории.

Стоит отметить и тот факт, что впервые с 2012 года чемпионом Германии стала не «Бавария». Тогда, 12 лет назад, титул завоёвывала «Боруссия» из Дортмунда. Дальше на протяжении одиннадцати сезонов подряд лучшей командой Бундеслиги становилась «Бавария». И вот теперь эта серия оборвалась.

Добавим, что недавно Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон.