В воскресенье в чемпионате Германии «Байер» принимал «Вердер». Команда Хаби Алонсо не испытала проблем и победила с крупным счётом 5:0. Таким образом, леверкузенцы досрочно – за пять туров до финиша сезона – стали чемпионами.

В 29 турах «Байер» отпраздновал 25 побед при четырёх ничьих. Вторую «Баварию» в турнирной таблице Бундеслиги «фармацевты» опережают на 16 очков.

«Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории. Ранее лучшим результатом леверкузенцев в Бундеслиге было второе место в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

Главным тренером «Байера» является Хаби Алонсо. Недавно он объявил, что не покинет клуб ближайшим летом.